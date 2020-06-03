年度民調公布 鍾庭耀籲警民克制：悼六四莊嚴 沒條件攬炒

支聯：警不出現便減衝突可能

鍾庭耀由1993年起，即香港民研前身港大民研開始，每年就六四事件做民調，他說很多當年在港目睹北京六四發生的港人，均有非常深的「六四情結」。對於支聯會申請維園燭光集會遭反對，鍾庭耀稱對明晚紀念感憂慮，如出現不愉快的群眾事件、警方嚴厲執法，會對港人影響深遠，冀雙方克制、冷靜；由1989年開始，國際社會都認為六四紀念在香港非常和平，不希望改變和平抗爭文化。

支聯會主席李卓人稱，只要警方不出現，就可減少出現衝突的可能，並說對參與者很有信心，「大家都是燃點燭光，讓全世界看到」，呼籲市民當日專注悼念、控訴共產黨，並指國際希望看到，即使未能在維園舉起燭光，都能在全港「遍地開花」。

港人對「推動中國民主責任」新低認為中國人權「較89年惡劣」新高

香港民研5月19至21日訪問1001名受訪者，支持、反對「平反六四」比率分別為59%及23%，與去年一樣，與過往比例相若（見表）。38%人認為中國人權狀况較1989年有改善，屬1993年有紀錄以來最低；認為較當年惡劣的有43%，屬新高；這亦是有紀錄以來認為「較惡劣」者首度多於「有改善」者。

認為港人有責任推動中國民主發展的人有51%，也是紀錄新低；36%人認為無責任，屬紀錄新高。鍾庭耀稱對此感憂慮，港人對於為國家發展民主、經濟的責任感變弱，自言「個人感受不太好過」、「打壓，就是很想你自求多福，不理隔壁」。

民調顯示，59%市民支持「平反六四」、23%不支持；認為北京學生做法正確及錯誤的，分別有52%及20%；認為中國政府處理正確及錯誤分別為15%及66％。比例與過往相若。

李卓人認為，數據反映現况，因中國侵犯人權紀錄無日無之，由香港問題至新疆「再教育營」、維權律師王全璋等事件，「支聯會每個月都要抗議一次」；雖然支聯會認為香港、中國民主不能分割，但數據亦反映年輕一代認為中國與自己無關。

倘國安法不允六四民調 鍾：便不做

人大通過訂立「港區國安法」，被問會否憂慮未來無法再做六四民調，鍾庭耀說未知條例內容，惟「定會做合法的事，不做非法的事」，如法律框架不允許便不會做，但強調不會憂慮輿論、政治及經濟壓力，若市民繼續關注，會堅持每年進行。