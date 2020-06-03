兩學生控西灣河企圖搶槍等3罪 警開槍射男生 官禁發布全家資料

控方：警家人被起底 收死亡威脅

被告周柏均（21歲）及胡子鍵（20歲）均報稱學生，各准以現金和人事共8000元保釋。控罪指出，兩人於去年11月11日在西灣河太安街與筲箕灣道十字路口附近，故意阻撓在正當執行職務的警務人員A，以及企圖搶劫A的警槍；周另涉於同日同地，企圖從警員A的合法羈押下逃脫。

據了解，當日警員A到場清理路障時，有人大叫「唔好畀佢走」，有人手持長形物體走近A，其後A被一名男子「箍住」而掏槍，有指首被告在旁作出伸手抓槍的動作，其間A開槍，首被告中槍倒地，之後嘗試起身逃走。

控方在庭上申請匿名令及禁止報道令，稱事發後有人到警員A兩名女兒的學校包圍，以致她們要退學。警員一家的個人資料遭廣泛流傳，又多次收到恐嚇信息，包括要他們「全家死」、「血債血償」等，形容「全家人活在恐懼之中」。

禁發布資料包括照片

辯方對匿名令保持中立態度，並透露首被告因槍傷要切除部分肝和腎，不能長期站立，現正接受心理輔導。

主任裁判官羅德泉認為對警員A的騷擾涉及死亡威脅，非常嚴重，不管如何，警員的家人都是無辜。他考慮到事件進入聆訊階段，「另一輪攻擊好大機會發生」，批准控方申請，禁止任何人包括傳媒發布與警員A、其妻及兩名女兒的姓名、照片、工作地點、學校等可以披露A身分的信息。

【案件編號：WKCC1553/20】

明報記者

（反修例風暴）