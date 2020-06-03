阻視線關鍵 兩警稱不見消防車 官指「矚目現象」

代表被告林子浩的辯方大律師在審訊曾呈上Telegram群組片段，稱案發地點近黃大仙基協中學有一架消防車橫泊路中心，阻礙警方視線，質疑作供兩警追捕時「拉錯人」。惟作供兩警審訊時均稱案發「看不到」消防車。

指未索附近學校天眼片「令人費解」

法官沈小民在裁決時分析，若兩警說法屬實，必然是拍片者移花接木，將消防車安插在原片中，但同時指出拍片者無可能預知辯方將以此抗辯，亦不會預知兩警均稱「看不到」消防車，故接納影片內容為真。

沈官又稱，消防車橫泊是「矚目現象」，認同此乃案中關鍵，可證明警方視線是否一直專注被告；惟法官批評，控方沒有探究消防車一事，指警方大可以索取附近學校閉路電視，證明案發是否出現消防車，但刑緝警員卻沒有如此跟進，做法「令人費解」。

留學生脫襲警罪 警被指不可靠

男女貼文宣脫罪 警證供版本多

是次非首次法庭在審理反修例案件時質疑警方證供。24歲留英大學生譚皓宇被指於去年8月在黃大仙一警車內頭撞警員，日前被裁定襲警罪不成立。裁判官鍾明新判辭指出，從警方拍攝片段見到被告上警車前未有傷勢，但警員作供時無法解釋，為何醫院和警署拍攝的相片均顯示被告有鼻部骨裂、頭有擦傷等傷勢；而警員供稱自己受傷位置亦與其醫療報告不一致，不接納警員為誠實可靠的證人。

另外，兩名男女涉去年8月遭警員發現張貼反修例文宣被票控，最終罪名不成立兼獲訟費。裁判官劉淑嫻批評，作供警員證供有多個版本，「不知道哪個才是控方案情」，又指警員當時在行駛中的警車內發現兩人在欄杆處貼海報，但相關觀察只有1至2秒，亦只涉兩人背部，認為警員觀察有不穩妥之處。

（反修例風暴）