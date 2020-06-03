男生脫暴動罪 官：警未道真相 不能安心納供辭 「棍毆頭非雞毛蒜皮事」

20歲被告林子浩脫罪後庭上一片歡呼，其親友在庭外跟他簇擁道賀。林子浩散庭後說，「多謝咁多日都嚟睇我嘅人，大家一齊加油」，對於日後會否參與示威，他說「𠵱個都要諗諗，因為心情未算好好」。

缺其他證據 定罪否靠兩警供辭反修例暴動案首宗脫罪

法官沈小民裁決表示，在欠缺其他證據下，控方須依靠警員楊運球及警署警長林華平的供辭舉證，若法庭信納兩警說法，便可將被告定罪；相反，假如兩警供辭出現疑點，令法庭未能安心定罪，被告則可因疑點利益而脫罪。

兩警否認打頭 稱不見同袍施襲

法庭首先分析被告頭部的3至4厘米長裂傷，指出傷勢是客觀事實，作供兩警亦同意知悉傷勢，惟兩人始終未能合理解釋被告受傷因由。根據兩警庭上說法，他們均否認對被告頭部施襲，並稱看不見有同袍施襲，其中林華平更謂「我哋唔會無端端打人個頭」。

官斥有人說謊 削可信度

執法者暴力「有鋃鐺入獄例子」

不過，辯方呈上的影片清楚顯示幾名防暴警圍着被告，用力扯起他及將其拖行，片中有人大叫「唔好打」等，而作供兩警亦在片中認得自己。法官分析稱，雖然片段不能證明有人對被告頭部施襲，但綜觀所有證供，法庭得出被告傷勢因由的結論是「不是林警長，就是楊警員或其同僚所做」。

沈官批評，作供兩警之中，肯定有一人說謊，並斥他們沒有道出事實，削弱兩人證供的可信度。法官說，有警員棍毆被告頭部並非「雞毛蒜皮小事」，強調執法者應以合理武力對待被捕者，不論暴力是來自進行拘捕的警員或其同僚，將可能面對刑事檢控，並說「過住亦有執法者鋃鐺入獄的例子」。

兩警指被告「沒戴頭盔」印象深

官：應追跑最慢者 證供或添枝葉

對於作供兩警稱對被告印象深刻，原因他「沒戴頭盔」，法官質疑其說法，稱兩警從後追捕，理應緝拿「跑得最慢嗰個」，但兩警從未提及此點，只強調被告沒有戴頭盔，有刻意營造自己視線沒有受阻之說，故不排除警員在證供上「添枝加葉」。

法官最終認為，不能單憑被告搜出的裝備將他定罪，他出現在案發現場有很多可能性，控方未能在毫無合理疑點下證明被告干犯暴動，故裁定他罪脫。

根據警員楊運球審訊作供，他說以「非法集結」拘捕被告，遭辯方質疑若他確實目睹被告向警方擲物，沒理由不以「暴動」作拘捕。楊當時說，「我唔知暴動罪定義」。以膝跪地制服被告的警署警長林華平審訊時承認，先後兩次以警棍擊打被告「上半身」，解釋「因為我要進行拘捕」，但否認用棍毆頭，指行為「武力不成比例」。翻查資料，除本案外，仍有17人涉嫌去年國慶在黃大仙龍翔道參與暴動，11人涉嫌在黃大仙鳳德道及盈鳳里參與非法集結。

【案件編號：DCCC55/20】

（反修例風暴）

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