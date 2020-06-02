限聚原有意放寬 許樹昌料順延可能大

身兼港府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌向本報表示，目前仍未釐清嘉里物流確診員工的感染源頭，亦未知有否「漏網之魚」流入社區傳播病毒，故認為限聚令要觀察多14天，看有否社區大爆發，或有否新的來歷不明群組出現，相信目前措施順延可能大。

許樹昌續說，不認同現階段放寬室外限聚措施，他說歐洲的足球比賽復賽都沒有現場觀眾，認為如疫情未平息，放寬聚集有隱憂，共同接觸公共地方或有染疫風險。

何栢良：如戴口罩 或可放寬戶外聚集

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台節目《千禧年代》表示，目前首要是追查嘉里物流群組的感染途徑，包括是否外國回流者接受家居檢疫出現漏洞，還是出院後復陽的患者引伸出傳播鏈。對於限聚令，他認為要視乎目的，如在室內限制8人，特別在餐飲聚會，有一定功用；若餐飲取消8人限聚措施，畢業聚餐、謝師宴、公司會議等會湧現；至於戶外，他認為若都戴上口罩，現階段可考慮放寬聚集人數限制。

食物及衛生局副局長徐德義表示，會平衡控制疫情和民生所需，政府會適時公布。他又說，今次再出現本地個案是警號，顯示疫情進入新常態，要有心理準備短期內仍會間中有本地個案。

（抗疫新階段）