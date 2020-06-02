貨倉環境樣本陰性 專家不排除接觸外國貨感染

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台節目《千禧年代》表示，由於34歲女確診者工作時接觸的貨物來自英國，而外國曾有貨物因人為污染而測出陽性例子，「但現時去驗也未必驗得到」，故不排除患者經由接觸外國貨品感染。他稱如貨物經飛機、冷藏溫度來港，病毒存活時間更長，在現時香港室溫可存活數天。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會表示，已在3名確診患者工作的貨倉抽取20個環境樣本，包括門柄、電腦等，以及抽取11個新運抵港的食物包裝樣本，檢測全部呈陰性，沒證據顯示受病毒污染，但亦不能排除有關可能性。至於3名患者究竟是在工作以外抑或在貨倉感染，她說仍要調查。本報向馬莎查詢涉事貨品下落及一般處理貨物包裝方法等，馬莎未有正面回應，僅重複衛生署環境樣本結果均呈陰性。

（抗疫新階段）