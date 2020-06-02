貨倉環境樣本陰性 專家不排除接觸外國貨感染

【明報專訊】葵涌嘉里物流貨倉出現新冠病毒爆發，雖然當局在貨倉檢測的環境及食物包裝樣本均對病毒呈陰性，但衛生防護中心及傳染病專家何栢良均認為不可排除患者經由接觸外國貨品感染病毒。百佳超巿回應稱，已加強新鮮食品分發中心員工防疫措施，包括量體溫、戴口罩工作及戴手套處理食物。何栢良建議巿民加強食物衛生措施，包括買蔬果後棄置包裝，將蔬果浸泡至少半小時，而罐頭宜先清洗才收藏。
港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台節目《千禧年代》表示，由於34歲女確診者工作時接觸的貨物來自英國，而外國曾有貨物因人為污染而測出陽性例子，「但現時去驗也未必驗得到」，故不排除患者經由接觸外國貨品感染。他稱如貨物經飛機、冷藏溫度來港，病毒存活時間更長，在現時香港室溫可存活數天。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會表示，已在3名確診患者工作的貨倉抽取20個環境樣本，包括門柄、電腦等，以及抽取11個新運抵港的食物包裝樣本，檢測全部呈陰性，沒證據顯示受病毒污染，但亦不能排除有關可能性。至於3名患者究竟是在工作以外抑或在貨倉感染，她說仍要調查。本報向馬莎查詢涉事貨品下落及一般處理貨物包裝方法等，馬莎未有正面回應，僅重複衛生署環境樣本結果均呈陰性。