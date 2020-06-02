私醫「走漏」3人 徐德義：改善檢測流程令合作

醫生倡衛署主動派唾液收集樽

徐德義表示，疫情初期由私家醫生轉介的測試樣本約1.2萬個，84人確診；3月及4月分別做了約3600及5700次檢測，但5月回落至約2800次。他強調本港有約7000名私家醫生，如有效為適當病人檢測，能形成大型檢測網絡，呼籲市民可主動查詢並要求測試。

家庭醫生林永和表示，不少私家醫生都願意為衛生署派樽給市民，3、4月各區都有返港的留學生，故私家醫生檢測數目較多，近期疫情緩和，私家醫生或掉以輕心，但相信出現近期的群組後，私家醫生和患者會提高警覺，他會為所有出現上呼吸道病徵的患者派樣本瓶。

林又說，現時他若要取樣本瓶，要打電話給衛署，署方會寄給他，但要經常計算樣本瓶用量，並預留數日郵寄時間，並不方便，未必所有私家醫生都有取樣本瓶，他建議衛署向全港私家醫生主動派樣本瓶，鼓勵更多私家醫生參與。

衛生防護中心昨向醫生發的信件提及，深喉唾液並不限於起牀後收集，林認為最新措施相對方便，又說樣本收集點運作時間較短，建議急症室增設24小時接收樣本服務。

深喉唾液不再限起牀後收集

公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，早前疫情放緩，私家醫生及病人或因此鬆懈，她認為政府應增加私家醫生參與檢測的誘因，例如仿效打流感按人頭提供資助。她說有私家醫生認為遞交樣本過程繁複，認為政府可派人到診所收樣本。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，醫學會鼓勵醫生會員為病人作深喉唾液測試，但交收樣本程序冗長不便，令不少會員卻步，該會正與當局商討簡化交收程序，以擴大測試覆蓋率。

（抗疫新階段）