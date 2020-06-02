中招女工3求診 無安排檢測 街坊斥私醫無通知照營業

另外，衛生防護中心原安排李玉棠診所職員接受病毒檢測，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨說，由於該女患者病毒量較高，且救護員可能是由她處感染，故安排李玉棠及診所職員檢疫。

有街坊斥「累死人」 有稱不擔心

記者昨日到涉事診所了解，該診所如常營業，門外未有貼出任何與確診個案相關的告示，不少病人如常到診所看診。記者向診所了解，護士稱李玉棠醫生不欲回應事件，促記者離去。記者一直於診所門外觀察，商場清潔工於10時許到診所門外以漂白水拖地消毒，至午飯時間，診所內護士均外出用膳，惟李玉棠醫生仍未有現身。

李伯伯昨陪同患腸胃炎的女兒到診所求診，稱知悉有瀝源邨居民確診，但不知她曾到該診所，聞訊後感不滿，「嚟呢度睇過？X！」他稱診所護士及醫生均無提及事件，「佢點會夠膽講，睇3次都睇唔到，累死人啦！」李伯伯表示不擔心有感染風險，但回家後會立即洗澡消毒。

邱婆婆昨因氣管不適到該診所求醫。她表示，自己到上址看診多年，不知近日曾有新冠病毒確診者求醫，若知道便不會到診所，「幾廿歲，都驚㗎嘛」。她說醫生應診時有戴眼罩及口罩，惟未有交代事件，診所亦無特別安排。

患肺塵病的王先生昨日因咳嗽到該診所求診，他稱醫生未有要求他留下唾液樣本，僅提醒只要戴好口罩、沒接觸過確診者便不用擔心。王先生說，知道有確診者曾到診所，他亦於上月28日、即確診者求醫當日到過診所，但他相信診所已消毒，未有太擔心。

（抗疫新階段）