貨倉群組多3宗 瀝源邨爆疫 女工同廈4住客初步確診 救護中招同事現病徵

袁國勇深夜瀝源邨視察

黃加慶：情况複雜 暫毋須疏散

政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇、衛生防護中心總監黃加慶、傳染病處主任張竹君及環境局副局長謝展寰，昨晚約11時半先後抵達瀝源邨了解情况。黃加慶今凌晨1時表示，祿泉樓個案比較多及散，初步觀察情况較複雜，暫未有定論，專家意見暫認為居民沒即時疏散的需要，當局會待更多居民交回樣本，及在涉事單位的廁所等地方取環境樣本再分析。

4初步確診者 兩與女工同層

在葵涌嘉里貨倉工作的34歲蔬果包裝工相關群組繼續擴大，繼丈夫前日確診後，夫婦二人居住的瀝源邨祿泉樓，居民交深喉唾液樣本及檢測後，有4名居民昨晚初步確診。據了解，初步確診4人皆為女性，34歲蔬果包女工居於8樓，初步確診當中兩人住8樓，另外兩人分別居於7樓及10樓。

女工兩同事中招 同住葵聯邨聯悅樓

昨日新增的3宗確診個案全部與34歲蔬果包裝女工有關，包括她的兩名同事，其中一人為40歲女子，4月27日開始出現低燒、咳嗽及喉嚨痛，4月27日到5月7日在家休息，5月28日曾與同事吃飯。另一人為36歲女子，4月25日開始發燒及喉嚨痛，4月25日曾向私家醫生求診，4月25至30日在家休息。兩名患者同樣居住在葵聯邨聯悅樓，時常到葵盛東街市買餸，二人分別曾到葵芳路及葵盛東邨的私家醫生求醫，但醫生沒建議她們接受病毒測試。

昨日第3宗確診個案涉及一名27歲男消防救護員，他曾於5月30日將34歲蔬果包裝女工送院，其間以「非再呼吸型氧氣面罩」為她提供高流量氧氣治療，救護員當時戴了外科口罩、眼罩及手套，但沒戴N95口罩。救護員當晚與女友在又一城「牛角」燒肉店用餐，其後因對曾護送34歲女工有擔憂，到朋友位於大圍顯田村的住所留宿；而他本身與父母及兄長居於瀝源邨福海樓。

救護有N95但沒戴 不知涉新冠

曾與女友光顧又一城牛角

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會表示，救護員病毒量較低，病毒數值（Ct value）為36，顯示可能較早已受感染，故未能確定是否因接觸34歲蔬果包裝女工而感染，會為他做抗體檢測。張又說，救護員5月29日曾從駿洋邨將一名確診者送院，有穿全套保護衣，認為風險較低。張又稱，消防處防護裝備指引有參考不同地方的指引，或會因應今次情况考慮是否需要修訂。

消防處表示，救護員當時不知悉34歲女工與新冠病毒病有關，其裝備中有N95口罩，惟因病人情况危急，救護員沒穿戴完整個人防護裝備下處理病人。該輛救護車的人員處理該病人後，同日曾處理另外兩名緊急救護召喚病者。截至昨晚9時，除了處理34歲女工的3名救護員，另有6名救護員被定義為密切接觸者，其中一人出現病徵已送院。

梁子超：女工夫婦久留社區或致爆發

消息早前透露，蔬果包裝女工與丈夫的病毒數值（Ct value）分別為12及14，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，兩人病毒量高，當中妻子病發後8天才送院，丈夫則病發後4日送院，二人在社區停留時間較長，不排除有造成爆發的風險，他亦關注會否有其他患者的密切接觸者因此感染。中大呼吸系統科講座教授許樹昌則稱，暫未能判斷是否蔬果包裝工夫婦引致社區爆發，衛生署仍在做流行病學分析及接觸追蹤。

明報記者

（抗疫新階段）

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