支聯六四60街站遍地亮燭 李卓人：續喊「結束一黨專政」

明報記者

支聯會昨午在銅鑼灣擺街站宣傳「遍地燭光悼六四」活動。主席李卓人稱，自上周四與警方會面，對方未有再安排會面時間，對集會獲批不樂觀，「如警方立心不良用『限聚令』禁止集會，我們已有準備」。

倘警禁集會 常委8人一組入維園

李卓人說若警方最終決定禁止集會，支聯會常委仍會在8時正以8人一組、保持1.5米社交距離走進維園，同步有半小時的網上集會，有天安門母親視像發言等環節。

支聯會表示，六四當晚會在全港各區設立最少有60個街站，地點包括旺角銀行中心、沙田第一城等；民主黨、工黨及部分區議員已表明協助街站工作。李卓人呼籲市民6月4日當晚無論身在何處，一同於晚上8時正點起燭光，並於8時9分默哀一分鐘。被問到會否擔心街站引起警民衝突，李卓人說不知道警方當晚如何執法，無法判斷。

稱口號從沒被指顛覆 續堅持

提到「港區國安法」，李卓人說「國安法通過前都已經不能集會了」；又稱「結束一黨專政」口號已用30年，過去沒被指違反顛覆國家政權，但認為中共「可隨時搬龍門打壓」，他們會繼續堅持綱領。

（港區國安法）