犯國安法能否參選 曾國衞：頗大疑問

眾志：任何DQ都是濫權象徵

香港眾志常委羅冠聰認為，國安法的設立是針對眾志此類會做國際倡議的團體，政府會砌辭攻擊他們，眾志被針對是意料中事。他並稱選舉主任的決定必定來自北京及香港政府，雖然選舉目前並非最重要事項，但任何取消候選人資格的行為都是濫權象徵，在正常政府運作下，眾志不應被DQ，只有政府有意濫權、打壓異己才會出現。

回應美制裁 曾：無畏無懼連加國都不去

曾國衞昨於商台節目說，參選資格有法定要求，除年齡、外國居留權等客觀要求，亦要聲明擁護基本法及效忠特區，此部分要視乎具體行為、言論。他稱國安法針對嚴重行為及活動，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義及外國干預，質疑若干犯是否仍屬擁護《基本法》、效忠特區，「個人認為是頗大的疑問」，但要視乎選舉主任因應現實情况判斷。至於會否整個組織被禁參選，他稱要自問實際上是否符合參選條件。

曾國衞稱，港人對港區國安法有疑慮是無可厚非，但認為有人別有用心、「賊喊捉賊」，反問若家門長年大開，外人可偷竊、破壞，「想安裝大門，為何要擔心？」質疑若無意進門偷竊、破壞，「說得不好聽，關你什麼事？」他強調港人既有合法權益不會受損，並引述律政司長鄭若驊日前稱，除特殊情况一般不會有追溯力。

對於美國總統特朗普日前宣布制裁措施，曾國衞自言無外國國籍或資產，稱官員為國家、香港做事，「只要覺得正確，我們無畏無懼」，甚至連加拿大都可以不去，以免「被人捉」。

陳肇始談吸煙網誌 稱國安法迫切

食物及衛生局長陳肇始昨發表網誌，主題為講述吸煙問題，後記特意提及上周開始出現「各種各樣的暴力行為」，包括有人高呼「港獨」口號、縱火堵路等，稱印證就國家安全立法的必要和迫切。她稱疫情未過，非法集結及暴力行為可能增加病毒傳播風險，造成大型群組感染。

政務司長張建宗亦在網誌稱，所有國家都不會任由他人及國土上進行危害國家安全的行為和活動，某些國家一邊主張自身國家安全，一邊阻撓中國維護國家安全，「這種虛偽和雙重標準為人所不齒」。

（港區國安法）