譚惠珠：若參與活動變質 應離開

倘遊行現港獨旗 稱參加者可表明不贊成

譚惠珠昨於無綫《講清講楚》表示，內地的國家安全法主要是原則性，「若有心將內地法律搬出來，內地有《反間諜法》、《網絡安全法》，不會只就4種（行為及活動）立法」。

至於法庭審案時，若條文違背《公民權利和政治權利國際公約》，需否釋法？譚惠珠稱，若涉及中央及地方關係，《基本法》158條列明「應」提請人大常委釋法。至於內地國安機關可在港設機構，她稱若有需要設立，必須遵守香港法律，被問到會否執法，「執的是香港法就OK，執內地法就不OK」。

譚惠珠在節目後被問及叫港獨口號會否違法，她稱最重要是看前文後理、意圖、效果及組織等，「這些是證據問題」。

李卓人：隨時以言入罪

葉國謙：只表達不滿六四無問題

支聯會主席李卓人在港台《城市論壇》表示，中共隨時以言入罪、移龍門，並以「銘記八酒六四」案等為例，涉案者都被指顛覆國家政權；他稱支聯會五大綱領包括結束一黨專政、建設民主中國，本身是言論及倡議，但對中共而言或為顛覆。

港區人大代表葉國謙稱，如純粹表達對六四處理的不滿料無問題，「鄧小平都稱可鬧共產黨」，但若組織宗旨要推翻、顛覆政府便有問題，又強調共產黨現為執政黨，如「結束一黨專政」是有行動，「相信很難不犯（國安法）」。

（港區國安法）