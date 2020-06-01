人大報告：加快推進立法

葉國謙早前料最快本月通過

昨公布的報告正式全文，中央下一步主要工作安排是要確保憲法全面實施，當中提及要「堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的憲制秩序，完善全國人大常委會對基本法的解釋制度，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，加快推進相關立法」。

崔天凱：國安無保障 港繁榮無從談起

另一方面，中國駐美大使崔天凱在彭博網站發表文章〈保一國兩制前途，還香港穩定發展〉，稱立法可保障一國兩制行穩致遠。對於有人擔心立法動搖一國兩制，崔重申維護國家安全是一國兩制賴以生存的基礎，「國家安全得不到保障，香港的長期繁榮穩定也無從談起」。

崔天凱亦說，中央有法理依據為港立法。他說，世界上任何國家，無論實行單一制還是聯邦制，國家安全立法都屬國家立法權力。他說全國人大是中國最高立法機關，中央政府對維護國家安全負有最大和最終的責任。

《人民日報》發表評論員文章〈維護國家安全沒有雙重標準〉，批評美西方一些政客雙重標準、惡意詆譭「港區國安法」，說香港不再擁有高度自治，「一邊假惺惺地關心香港人民，一邊又威脅要對香港實施制裁」。

英：不漠視對港責任 放寬BNO簽證權

另外，路透社報道，英國外相藍韜文周日稱，英國不會漠視對香港的責任，對港情况「不會視而不見」，重申若中國堅持完成港區國安法，將放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人到英國的簽證權。藍韜文上周四稱，若北京強推港區國安法，英國將35萬名BNO持有人免簽入境英國6個月期限開放至12個月並可延期，讓他們找工作和就學，為未來取得公民身分鋪路。英國內政部上周五亦稱，此承諾不限於現有BNO持有人，亦適用現居香港合資格申請BNO者，即約290萬人。

明報記者

（港區國安法）