中央、港府、警方信任度 零分滿分同增

學者：民意兩極化 源於政見

對於民意兩極化，中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機認為，這反映「民情都很兩極化，不是好健康」，他說社會群組嚴重分化和撕裂，差異源於政治取向，「市民對他們相信的理念愈來愈鞏固，相反意見好難聽得入耳」。

綜合而言，市民對中央落實一國兩制的滿意度，以及對中央和港府的信心，自去年5月底起都有下跌趨勢，今年初曾回升，但5月份調查又微跌。受訪者對港府的信任程度（0=完全不信任，10=完全信任）由去年5月的4.16分，下跌至最新的2.93分。其中給予0分者由去年的21.3%，大幅增至最新的45.8%；給予10分的則由6.1%升至7.5%。

至於受訪者對中央政府信任程度，去年5月是3.96分，同樣其後下跌，今年初回升，但5月又微跌至3.23分。給0分完全不信任的受訪者由去年5月的25.1%，增至最新的46.5%；給予10分完全信任的亦就由6.8%升至12.8%。

被問到對香港社會的未來發展是感到悲觀還是樂觀（0=極度悲觀，10=極度樂觀），最新評分降至3.92分。感到極度悲觀和極度樂觀的市民比例都有上升，前者由去年5月的12.7%增至最新的19.5%；極度樂觀者就由5.5%升至7.5%。

至於對警方信任度，5月分評分是3.36分，有47.5％完全不信任給予0分，12.4%就給10分，表示完全信任。

（港區國安法）