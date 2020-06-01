逾六成人稱立法毁金融中心 學者反憂外匯管制

明報民調結果顯示，63.7%受訪者認為港區國安法會破壞香港國際金融中心地位；21%認為無影響；另有11.1%受訪者覺得國安法可鞏固香港國際金融中心地位。

愈高薪愈憂 64%指毁兩制

若按家庭月入分析，愈高收入受訪者愈感憂慮，月入6萬元或以上受訪者中，70.6%認為會破壞國際金融中心地位；14,999元或以下受訪者中，52.9%認為會破壞。

另外，64%受訪者覺得立法破壞一國兩制；認為無影響的有24.1%；8.7%受訪者覺得會鞏固一國兩制。

學者：金融中心元素未失

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，新加坡和上海等地都有國安法，「並非法例一立，就失去地位，要視乎法例如何實施和執行」。他說如果立法後「日日亂執行和亂捉人」，大家都會擔心；但如立法可令社會安定，會對香港國際金融中心地位有利。他指出，香港成為國際金融中心是因為有資金自由進出和普通法制度等要素，這些基本因素並無因國安法失去。

財爺：不會管制外匯

外儲足 國家作後盾

對於美國的回應，莊太量認為，美國亦要顧及自己的利益，包括有很多美資在港賺錢。他又說，相對1983年中英談判和八九民運，是次國安法影響相對較輕。

陳茂波在網誌中表示，與金融界如銀行及財富管理等代表見面時，他們稱不少客戶對立法的背景表示理解，同時很關心將來法例細節，尤其規管範疇及執行機制。陳強調，「香港不會實施外匯管制，港幣可自由兌換，資金可自由進出」。他說聯匯制度是本港自設機制，目前外匯儲備相當充裕，資產超過4400億美元，相當於貨幣基礎兩倍以上，為港元提供最厚實支撐，「並有國家作為後盾，這也是底氣所在」。陳說留意到網上不時流傳謠言及不實信息，政府及金管局將密切注視並適時澄清。

（港區國安法）