本土派民主派看法拉近

蘇鑰機以市民是否支持中央繞過立法會訂立國安法問題舉例，該問題顯示逾六成人反對；若以群組分析，絕大部分自稱本土派及泛民主派均表示反對，當中本土派（97.5%）只較泛民主派（95.6%）高出不足兩個百分點，反映該兩群組看法接近；中間派「支持」及「反對」分別佔36.1%及40.7%，選「一般」亦有20.3%，反映「中間派」群組意見分歧較大；建制群組逾九成人表示支持。

另外，被問到中央政府可在港設立機構並執法，93％本土及90％泛民表示反對；建制則有約79％支持。

年輕教育程度高 反立法比例大

蘇鑰機表示，幾個政治板塊在反修例事件中的取態有明顯分別，今次民調則顯示，在國安法一事上，本土派與泛民主派看法相當接近。

從人口特徵分析，愈年輕市民愈反對中央立法，以15至24歲組別比例最大，89.6％人反對，其次是25至39歲（76.8%反對）、40至59歲（58.6%反對），60歲或以上只有50.3%反對；支持立法的亦以60歲以上群組最高，有36.7%。另外，教育程度愈高，反對立法比例亦愈大。

（港區國安法）