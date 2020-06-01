受訪者52%稱民主派本土派 16%稱中間派

受訪者除被問基本資料如性別、年齡及教育程度，亦加入「自稱的政治取向」，包括本土派（12.7％）、激進民主派（4.6％）、溫和民主派（34.6％）、中間派（15.7％）、建制派（6.3％）、工商派（1.8％）、親中派（4.3％），及其他無政治傾向或派別等；自稱建制派、工商派及親中派加起來，共佔12.4％。

自稱建制工商親中佔12.4％

學者：實際應更多

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機表示，各「政治板塊」佔整體受訪人數比例穩定，與過去民調差不多，認為能夠反映民意。蘇鑰機表示，調查只能根據受訪者自稱政見歸類，建制派佔整體受訪者比例相對偏低，但他估計可能是因為「建制」含義較廣，包括在中間派之中的「沒政治立場」人士偏向建制陣營，故建制群組比例實際上應較高。對於民調一直以來只訪問能操粵語的香港市民，蘇鑰機表示，本港大部分市民能操粵語，故民調對象以能操粵語者為主，認為不會影響調查結果。

（港區國安法）