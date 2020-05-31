夫常義助打官司 大律師會副主席：憂命途如王全璋

葉巧琦質疑，為何人大選擇繞過第23條直接為香港立法，並採取「在當地公布實施」而非本地立法程序。她又質疑，《基本法》附件三是關於在港實施的「全國性法律」，但港區國安法僅適用於香港，是否可當作「全國性法律」。她對法院可否解釋本港實施的全國性法律感到疑惑，質疑此舉會否違反《基本法》第19條「香港特別行政區法院對國防、外交等國家行為無管轄權」的規定。

她說，年輕一代原相信這法治制度可保障其人權自由，現在親眼目睹港區國安法或無情地挑戰曾十分尊重的法治，甚至懷疑可否保衛最基本的人權，更甚者要告別家園，「香港的下一代何去何從呢？」

鄉局挺立法 劉業強不擔心制裁

另外，新界鄉議局昨日表示堅定支持訂立港區國安法，望法例盡快實施，以堵塞現有法律缺口。主席劉業強表示，從上周日（24日）起發起了支持港區國安法的簽名運動，收集27鄉的鄉民聯署。對於美國總統特朗普稱撤銷香港特別待遇，劉業強說自己很少去美國，不太擔心，在海外讀書的子女也會回港，認為外國部分優秀學生為內地及香港生，如回流，對內地及香港也是好事。

（港區國安法）