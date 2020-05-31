鄭若驊：符人權法一般「不追溯」 有例外 陳文敏：針對戰爭罪行 非國安法可比

據《香港人權法案條例》，當中列明刑事罪及刑罰沒有追溯力，但亦有例外情况，如有關行為在發生時依各國公認的一般法律原則已屬有罪，則可有追溯力，該條文源自《公民權利和政治權利國際公約》。

陳：例外條文針對審納粹戰犯

港大法律學院教授陳文敏表示，人權法中例外條文主要是針對二戰後審判納粹戰犯，因為在二戰時並沒有違反人道的罪行，納粹戰犯認為以此戰後訂立的罪行審訊他們，違反刑法不具追溯力的原則，但這論據不為國際社會接受，故在國際公約中列出有關例外。他認為除戰爭罪行外，其他方面的刑法一般都不具追溯效力，因為這會對被告人不公平。

鄭：是否分裂國家需看context

鄭若驊昨在港台《星期六問責》，被問「分裂國家」是否仍沿用2003年推動23條立法中要用武力的定義。她說，不應用當年23條立法作基準線，因今日情况有很多變化，例如資訊科技進步等。被問會否以言入罪，她說現時未公布該法律，難抽象地回應，但說「是否分裂國家的行為或活動，不能單睇整件事的一點，要有context（情境），點樣講法、同哪些人講、講的時候是怎樣」。

被問政府會如何收集民意向中央提交意見，她稱，要特區政府做諮詢工作並不是《決定》或《基本法》第18條的程序。她強調，港區國安法的《決定》提到的幾大原則，包括相關法律要保障香港居民合法權益、人權和自由，冀市民不要過分憂心。但她說人權和自由並非絕對，國際的人權公約也清楚寫明不可以影響有關國家的國家安全。

特首林鄭月娥昨在facebook表示，有本地資深法律界人士似乎表示港區國安法的決定，有違已故國家領導人鄧小平所說的治港方針；她反駁這說法漠視了「一國兩制」的初心，故意忽略了鄧在1987年會見基本法起草委員會委員時的一段重要講話：「切不要以為香港的事情全由香港人來管，中央一點都不管，就萬事大吉了。這是不行的，這種想法不實際……特別行政區是不是也會發生危害國家根本利益的事情呢？難道就不會出現嗎？那個時候，北京過問不過問？」她說，香港過去一年的「暴力亂港」，「我們能不佩服鄧小平先生的高瞻遠矚、洞悉世事嗎？」

（港區國安法）