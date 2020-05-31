研國安法部署 警消息：料設新部隊 李家超促培訓執法部門 政法委：要「紮營」

中央政法委昨發文表示，維護國家安全是所有國家政府的職責，中央維護國家安全的有關機關，根據需要在香港設專門機構是「非常必要」，指在香港有關國家安全領域不僅「設防」，還要「紮營」，這是依法履行維護國家安全職責的必要有效手段。

李家超昨在《政經星期六》說，任何根據國家安全所做的工作或執法，都必須按法律進行，符合法律權限和按照法律程序。他說《基本法》保障的所有權利和自由，「原封不動繼續生效」，本港實行普通法，有很多原則保障人權。

可叫「香港獨立」？ 李：條文要清晰

採訪異見者違法？ 稱討論言之尚早

人大草案規管危害國家安全的「行為和活動」，被問六四晚會有人叫「結束一黨專政」、「香港獨立，唯一出路」，參加這活動是否犯法；李家超稱條文未制訂，但強調普通法要求條文要清晰，會說明什麼是違法。至於傳媒採訪支持港獨的人或到內地訪問異見者，甚至記者提問被人覺得違反一國原則，是否違法？他亦以條文還在制訂為由，稱討論某些事情是否違法言之尚早。

人大草案提到，中央政府維護國家安全機關根據需要可在港設機構。被問是否由該機構執法，與港府當局關係為何，李稱要待條文出爐才知不同機構權責和目的。他強調內地機構來港後亦要守本地法律。

他續稱，要求執法部門接受適當培訓，稱特區處理國家安全方面的工作，經驗都不多。他重申人才培訓重要，現要思考所需人手、人才是什麼、培訓什麼、真正運作系統和制度，作出部署。被問會否預視香港警隊將來會就國安法執法，他回應說，「如這個條文是要香港有完善的法律制度和執行機制，當然特區政府責無旁貸必須要做」。

對於本港執法部門要培訓，有警方消息稱，警隊正準備但未展開培訓工作，被問將由哪個部門負責，該消息人士說預料要開設一個新部隊，思考不同應對方法，強調現時仍未知是否由警隊執法。他稱，目前要思考從哪些部隊借調人手至該新部隊，暫未知人數。

引基本法22條 鄭：中央機構須守港法

律政司長鄭若驊在港台《星期六問責》稱，「港區國安法」主體工作由香港執法機構去做，亦強調中央在港所設機構要依法執行職責。她說，據《基本法》第22條，中央所屬部門在港設機構要遵守香港法律。她形容有時大家因一兩件事就戴了有色眼鏡、一竹篙打一船人，強調相關機構人員在香港和國家都要依法。她又讚揚香港警隊「超越、好叻」，在香港方面的事情一定做得好好，國家安全的事有中央合作不是壞事，「咁先可以將預防做得好」。

明報記者

（港區國安法）