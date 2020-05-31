港或失單獨關稅區地位 學者料美企短期不撤資

香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）昨發聲明稱，對作為國際金融中心的香港而言「是悲傷的一天」，並稱在港的美國家庭和企業都需要時間消化各項措施帶來的後果。她稱很多在港的美國人對這城市和香港人有深厚連繫，商會亦會繼續維持香港作為重要商業樞紐的地位。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，取消香港單獨關稅區對本港經濟影響不大，因中美貿易協議已向經香港轉口至美國的中國貨品徵收與內地出口貨品相同關稅。他認為，若在港的美資撤走，對本港影響更大，但預計短期內不會發生，料美國企業將視乎「港區國安法」內容再作決定，「如果有大型投資銀行撤資，將很具標誌性」。

劉兆佳：內地國安法更辣 不見美企撤資

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為內地的國安法「更辣」，卻不見美國企業從內地撤資，認為企業只會考慮留在可賺錢的地方。他認為美商在此段時間將極力游說特朗普切勿輕舉妄動，以免損害美資在中國及香港的利益，但目前仍難以估計中美兩國角力對香港的衝擊有多大。

自由黨黨魁鍾國斌昨出席商台節目《政經星期六》表示，由於現時廠家和美方買家雙方多是平分關稅負擔，終止香港單獨關稅區地位對本地廠家影響輕微，但他擔心，若因此影響中國出口及經濟，或牽連本港經濟。中華廠商會行政總裁楊立門出席同一節目時稱，本港出口至美國的產品只佔整體出口約1%，其餘主要是轉口，本港廠家較擔心若特朗普提出重新商討中美貿易協議，再大幅加關稅，將難以繼續經營。

（港區國安法）