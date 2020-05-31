美擬限軍民雙用科技供港 料礙科研

料影響電子晶片設計研究

香港無線科技商會副主席李勁華解釋，雙用科技是指軍民兩用的科技，是敏感科技，只有高端的科技零件公司才有機會用到，而本港的科技公司多屬中小型科技服務公司，相信不太受影響。對於美國會否進一步設限，李稱香港角色很被動，仍待美國公布限制詳情，但相信或阻礙到與美國公司合作、申請簽證、入境美國、出口產品到美國等。

資訊科技界立法會議員莫乃光稱，美國一向有限制雙用科技出口，今次是明言會收緊，預料對廣大市民未有即時影響，但相信會影響部分電子晶片設計系統公司及大學做電子晶片設計研究，難以從美國入口雙用科技；另外，近日事態損害香港形象，要吸引外國科研公司來港落戶將更困難。

工業總會主席葉中賢昨於商台節目《政經星期六》表示，工業界一般不會入口美國設備，但大學高端科研或會用美國製特別儀器，相信會影響大學研究，不過近年中美貿易戰持續，美方已對大學科研設備出口檢查嚴謹，目前已逐步適應。

（港區國安法）