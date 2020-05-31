美修訂旅遊提示 業界料影響短期不浮現

美旅客佔長途客市場首位

據旅遊發展局數據，去年全年訪港旅客約5591萬人次，當中110.7萬人次來自美國。旅遊界議員姚思榮稱，美國旅客佔本港長途市場首位，屬本港一直有意吸納的過夜客，但美國疫情仍肆虐，美港之間的旅遊活動短期內難恢復，相信修訂旅遊提示的影響未來3至6個月不會浮現。

姚又說，現未知美國會發出什麼程度的旅遊提示，但相信影響不會太大；若美國訪客減少，或要進一步開放更多內地自由行城市補充過夜客，屆時本港會變得更依賴內地市場。

港商憂美企轉向星洲台灣

安俊人力資源顧問公司董事總經理周綺萍稱，美國今次修訂對香港的旅遊提示明顯是基於政治原因，並非基於人身安全或投資保障，不認為會令美國商人對香港卻步。

香港無線科技商會副主席李勁華則認為，美國此舉會影響該國商人來港意欲，若中美關係持續緊張，美國公司會轉向新加坡、台灣。

（港區國安法）