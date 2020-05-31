美領館放售壽臣山宿舍 估值達70億

稱定期檢討 再投資計劃一部分

昨日市場傳出美國政府放售壽山村道37號物業的消息，美國駐港澳總領事館對外承認出售有關物業，同時表示會對美國政府在港資產加強投資，包括美國駐港澳總領事館辦公大樓，強調美國政府定期檢討持有的海外物業，是再投資計劃的一部分。

從市場上流傳的物業資料顯示，項目地盤面積94,796方呎，現建有6幢洋房，每幢高3層，戶戶享全南區景致，建築面積共47,382方呎，物業將以「現狀」及以售後租回形式出售，截標日期待定。該地段現規劃作「住宅（丙類）」用途，現時上蓋最多可建3層，新買家可透過補地價而盡用地積比率0.75倍，即在開敞式停車間上加建3層住用排列連接式房屋或分層樓宇，可建樓面將增至7.1萬方呎。

泓亮咨詢及評估董事總經理張翹楚表示，有別過去旺市，現時推售豪宅，發展商銷售時間較長，計算發展成本等因素，項目估值較華潤置地在2018年以逾59億元、每方呎樓地價逾8萬元購入毗鄰壽山村道39號，會有較大折讓。綜合測量師估計，壽山村道37號估值約32億至71億元，料每方呎樓面地價約4.5萬至10萬元。

土地註冊處資料顯示，上述地皮持有人為The United States of America，於1948年以31.525萬元購入，地皮已建有6幢洋房，一直作美國駐港澳總領事館員工宿舍。

（港區國安法）