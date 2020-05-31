美禁有軍方背景中國學者學生入境

指華藉留學生竊敏感技術

在這份《關於暫停部分中華人民共和國留學生和研究人員以非移民身分入境的公告》指出，中國政府借助留學生「竊取美國敏感技術和知識產權」，威脅美國安全和利益，入境應受到限制。公告又指出，相關政策不影響「與軍方無關」的中國留學生正常赴美學習。

公告又賦予美國總統、國務卿和國土安全部極大的空間。公告第三條稱，政策所涉人員的涵蓋範圍將由國務卿或其工作人員根據所列標準「自行確定」。此外，公告終止時間由總統決定，國務卿與國土安全部長協商後，可隨時建議總統繼續、修改或終止該公告。

《紐約時報》等多家美媒早前引述知情人士稱，特朗普政府計劃取消約3000名「與中國人民解放軍所屬大學有直接聯繫」的在美中國研究生和研究人員的簽證。中國外交部發言人趙立堅29日稱，如果美國政府公然採取損害中國在美留學人員合法權益的措施，將是赤裸裸的政治迫害和種族歧視，嚴重侵犯中國留學人員人權，敦促美方恪守承諾，立即停止利用各種藉口對在美中國留學生無端限制和打壓。

（港區國安法）