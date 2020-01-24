中美角力：特朗普未提關稅 研收緊華企上市 中國學者：圖引發華銀行系統風險 貿戰變金融戰

特朗普在記者會上提到，指示總統工作組研究在美國上市的中國企業之不同做法；表明投資機構不應使客戶承受因不遵守相同規則的中國企業融資所造成的隱藏和過高風險。

道指尾市反彈 中概股表現強勢

隔晚美股未因特朗普針對中資股而下挫，道指尾市反彈，微跌17點或0.06%，標指及納指更倒升0.48%及1.29%，而中概股表現更是強勢，即將來香港作第二上市的京東及網易分別升逾6%及4%；內地電商拼多多更大升10.79%；就連鬧出財務造假醜聞的瑞幸咖啡也反彈4.85%。

中國人民大學國際關係學院外交學系教授、國際事務研究所所長王義桅認為，美國針對中資概念股的調查是企圖引發中國國內銀行系統風險。他解釋，中美貿易戰至今兩年多，並沒有達到美國的預期目標；而美國原本威脅要加徵更多關稅，也因為會影響到美國消費者的利益，對中國的威脅又有限，且在大選年當下最終決定不用，因此要把目光集中在金融方面。

王義桅稱，美國針對中概股是要在金融領域打擊中國，「因為全球範圍的經濟大衰退背景下，中國經濟也面臨極大的壓力，尤其是新冠疫情後國有銀行大量補貼中小企業，使銀行負債變得沉重，如果香港出問題，加上中國在美國上市融資的企業受阻撓，他們（美國）會覺得（調查制裁）會引發中國國內的金融風險，同時達到與中國金融脫鈎的目的。這樣也會影響到很多中國在西方上市融資的企業，使之處處受制而無法做大做強」。

學者：禁用美元結算或成第三戰場

王義桅又稱，今年是中美關係非常兇險的一年。一方面美國想打擊中國在過去美國主導的全球化鏈條下的利益鏈，另一方面希望藉助打壓中國，逼迫其他盟友跟中國脫鈎，再搞一套新的去中國化或者美國能控制的新全球化體系，陷入新冷戰狀態。

他預計，美國未來或者會開闢對華第三戰場，即禁止中國使用美元結算的金融支付體系，並稱這會對香港以及在海外的中資企業融資造成巨大影響；但對此中國已有預案可以對冲風險和作替代。他又說，未來中國需要持續改革開放，但也需冷靜觀察穩住陣腳，在世界經濟衰退的背景下，實施國內的市場開拓，將新基建、深化西部大開發，精準脫貧等項目對冲海外風險。

明報記者

（港區國安法）