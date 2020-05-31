特朗普演說談及香港部分節錄：

中國聲稱在保護國家安全，但事實是香港作為一個自由社會，本來就安全而繁榮。北京的決定顛覆這一切，將中國侵略性的國家安全機構勢力延伸至原本的自由堡壘。中國最新的侵犯行為，連同近期其他削弱香港自由的事態發展，均明確顯示香港不再擁有足夠自治，以值得維持主權移交後我們給予香港的特殊待遇。

「一國一制取代一國兩制」

中國以「一國一制」取代過去承諾的「一國兩制」方程式。因此，我正指示我的政府啟動程序，廢除賦予香港不同和特殊待遇的政策豁免。我今天的宣布將影響我們與香港達成的所有協議，從引渡條約以至我們對軍民兩用技術的出口管制等，只有少數例外。我們會檢討國務院對香港的旅遊提示，以反映受中國國家安全機構監控和懲罰危機的提升。

我們將採取行動，取消香港作為單獨關稅區及旅行地區、有別於中國其他地方所享有的優惠待遇。美國亦會採取必要措施，制裁直接或間接有份侵害香港自治，以及大家看看就知道在扼殺、絕對扼殺香港自由的中華人民共和國和香港官員。我們的行動將強而有力且有意義。

「香港反成中國過去的倒影」

超過20多年前，1997年一個雨夜，英國軍人在香港降下英國國旗，中國軍人升起中國國旗。（當時）香港人希望在未來數年以至數十年間，中國會愈來愈像這座最閃耀奪目和活力四射的城市，世界其他地方則懷着通過香港一窺中國未來的樂觀情緒，為此感到興奮，不曾想香港反變成中國過去的倒影。

（港區國安法）