特朗普措施無具體內容 學者：「未知數」是對港最大打擊

分析：不明朗因素削競爭力

中大社會科學院全球研究學系兼任講師陳偉信昨日接受港台訪問時表示，特朗普的聲明論調強硬，認為特朗普視今次為對華及對港政策改變的宣言，但聲明未有具體說明取消香港特殊待遇的詳情，例如簽證、教育、貿易、關稅等。陳估計，美國在未來半年會重新審視《美國—香港政策法》的條款，至於會否取消香港單獨關稅區地位，以及香港企業收購美國公司的待遇會否與中國企業一樣等，都是未知之數，這種不確定是目前對香港最大的打擊。

曾國平：倘美管制港出口

購高科技產品不再

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授曾國平也指出，記者會未有披露太多實際行動，對香港影響未算災難性，目前來看主要體現在科技及軍民兩用的貨品貿易上，金融業影響較小。他說，如美國對香港作出口管制，香港要購買美國高科技產品就會受限。以香港過去可買到美國超級電腦為例，日後這類包含民用及軍用技術的產品便不能隨便進口來港，遑論再轉口內地，如此一來，香港的轉口功能也會失去意義。

據投資銀行摩根士丹利的報告，香港從美國進口最多的主要是半導體、通訊設備等科技部件。更重要是，去年從美國進口至香港的貨值中，有41%是轉口到內地（見表）。

官員稱金融中心地位非美話事

有熟悉財金政策的官員指出，特朗普所提措施是意料之內，暫時只限於口術，「美國最大權力是美元霸權，香港在美元結算中佔比大，美國是靠香港搵大錢，美國犯不着整死香港」。但他不諱言措施對香港一定有影響，部分行業如轉口相關的相信要轉型，惟措施未有細節前，不可以斷言會影響香港的金融中心地位，香港的核心優勢仍在，包括以美元交易、行普通法及司法獨立等，不會一夜之間動搖。他又稱，暫時對西方社會來說，香港是沒有代替品的，香港能否繼續保持國際金融地位，非由美國一人話事，是由市場集體決定，不妨拭目以待，而最重要是香港能捱過這段艱難時刻而制度不崩潰；惟他亦指「港區國安法」具體條文及中美關係如何走下去，均是不確定因素。

明報記者

（港區國安法）