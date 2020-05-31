港府：「一制」指控全錯 制裁不合理

批特朗普持續污名化中國行使義務

特朗普記者會後，內地官方一直未有回應。內地《人民日報》則在微博發文，說「中國人民不吃美國這一套」，制裁本身自始至終都是荒唐可笑，「捍衛國家安全，維護香港安定，這是中國的內部事務，美國政客有什麼資格說三道四？」又說美國如在單獨關稅區地位、敏感技術進口和聯繫匯率三方面打擊香港，香港都不會受到嚴重影響，國家的支持一直是香港這些年應對各種不利局面的底氣，這次也不會例外。

政府發言人表示，香港是中華人民共和國不可分離的部分，任何人指中國沒有權利保護自己國家免於分裂、受恐怖主義威脅及陷入混亂狀態都是「站不住腳」，亦顯然是持雙重標準和偽善；將制定的國家安全法律將可改善法律制度和執行機制，並只針對極少數的違法分子，任何聲稱該法律會損害港人的自由均屬無中生有。

發言人又說，不會對那些威脅感到過分憂慮，因為香港仍可依靠其基本優勢，包括法治、獨立的司法、自由開放的貿易政策和公平的競爭環境，以及內地經濟持續開放帶來的獨特優勢；近年港府加大力度開拓更多市場，包括更聚焦增長迅速、整體而言屬香港第二大貿易伙伴的東盟經濟體。

鄭若驊：國際法有不干預別國原則

李家超：壓制特區官員不會成功

另外，律政司長鄭若驊昨日在港台《星期六問責》上稱，「一國一制」說法非常錯，強調國家安全是中央事權，中央在一國原則下就國家安全作出《決定》，是「天公地道」；國際法上有「不干預別國事情的原則」，如有國家干預別國的國家安全立法等主權範圍內事務，國際法上不能接受。她說，香港的高度自治仍在，香港官員沒有削弱高度自治，她不同意特朗普的無依據說法。保安局長李家超被問會否擔心被制裁，他稱非常反對美國政府對香港的任何干預，美方嘗試用任何措施壓制或威迫特區官員都不會成功。

（港區國安法）