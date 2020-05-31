指港變「一制」 美啟動撤特殊待遇 制裁中港官員 外電稱或設1年死線

眾志預計一兩周有詳情

劉兆佳料中國針對美在港勢力反擊

香港眾志常委羅冠聰稱按他過去收到的消息，在未來一至兩星期，美國行政當局會有更清晰的制裁計劃及詳情，他預計特朗普將透過行政命令逐步實施制裁措施，並分階段進行，以向北京製造更多政治壓力取消推行港區國安法。眾志秘書長黃之鋒預料美方的時間表將與北京推行港區國安法立法的速度掛鈎。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，特朗普只是提出方向性措施，未有具體內容，「看他願意付出幾大代價打擊中國和香港」，但中國肯定視之為敵意表現，料中國會針對美方在港的政治勢力作反擊，包括美國在港非牟利機構，美國亦會留意中國反應以決定措施細節。

3招對付中國 包括退出世衛

準備取消港單獨關稅地位

特朗普在白宮玫瑰園發表約10分鐘政策演說，沒接受提問。演說大致分兩部分，上半部主要表達對中國的不滿，包括指摘中方持續違反對各國的承諾，又重提「武漢病毒」（Wuhan virus）一詞。他隨後提出3項涉及中國的制裁措施，包括退出世界衛生組織（WHO），另還就針對中國科研人員和財經金融出招。

下半部分聚焦香港，他先否定中方制訂港區國安法的理據，指香港作為自由社會本就安全和繁榮，北京的決定卻背道而馳，令其國安部門觸手伸至「曾經的自由堡壘」。他斥中方此舉及其他最新發展令香港自由褪色，令香港不再有足夠自治以值得獲美方繼續給予特殊待遇，直指北京以「一國一制」取代承諾的「一國兩制」。

特朗普提出回應措施的五大方向，包括準備取消美港相互引渡、取消對港軍民兩用科技出口的管控豁免、提高國務院對香港的旅遊提示、取消香港單獨關稅區地位，以及制裁相關中港官員。他最後提到1997年香港回歸作今昔對比：「（當時）香港人希望在未來數年以至數十年間，中國會愈來愈像這座最閃耀奪目和活力四射的城市，世界其他地方則懷着通過香港一窺中國未來的樂觀情緒，為此感到興奮，不曾想香港反變成中國過去的倒影。」

華府前高官：不能幫港 阻嚇不到中國

特朗普強調其政府的動作會是「強力」和「有意義」，但未見具體政策。奧巴馬時代曾任白宮國安會亞洲事務高級主任的麥艾文（Evan Medeiros）向《金融時報》稱，特朗普只是展開這個過程，但質疑就算全部落實也只等同「射中人質的腳」，「這不會幫到香港，重要的是也不會在未來阻嚇到中國」。美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）向路透社稱不認為已有很大變化，指特朗普政府還未採取會真正令局勢升溫的舉措；認為有關撤回香港特殊地位的動作要先經不同部門審核，不會立即發生。眾議院議長佩洛西亦批評特朗普所提措施「含糊」和未有新意，未展示真正或嚴肅的對抗中方行動策略。

IMF前要員：恐威脅港金融中心

但曾任國際貨幣基金組織（IMF）中國部門負責人的普拉薩德（Eswar Prasad）向《金融時報》稱，中方動作和美方回應的結合，意味着香港作為金融中心的長遠可行性「正受到嚴重威脅」。特朗普未披露時間表，但路透社引述兩名知情者稱，其一考慮選項是從現在起設1年死線，等中方有退讓餘地，否則面臨全面取消香港特殊地位。類似死線令當局可爭取時間，避免在11月大選前令中美關係大破裂。

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676