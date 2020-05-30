傳統基金會：最近事態損港司法獨立

稱經濟自由度排名或續跌

經濟自由度指數研究經理兼編輯Anthony Kim表示，目前發生的政治動盪已令香港全球最佳經濟環境或金融中心的聲譽受損；而整體情况被多個因素影響，增加香港營商環境的不確定性。他說，香港的自治在過去數年受損，風險印象也明顯提高。

經濟自由度指數在1995年創立以來，香港連續25年列在首位，直至今年3月才被新加坡取代，跌至第二位。基金會當時表示，香港與安全問題有關的不明朗因素增加，導致投資風險上升，特別去年政府提出修訂《逃犯條例》後，香港的司法獨立受嚴重威脅，持續數月的政治和社會動盪，已削弱香港作為全球最佳營商地點之一的聲譽，抑制了資金流入。此外，香港在貿易、旅遊和金融方面與內地日益融合，亦導致香港經濟自由的風險相應增加。

邱騰華：美改貿易政策對出口影響細

另外，美國國務卿蓬佩奧日前稱香港自由受到蠶食，不再保證香港續有特殊待遇，商經局長邱騰華昨日回應稱不認同美方指控，香港一直恪守一國兩制，維持高度自治。他認為港美經貿關係是互惠互利，若美國單方面改變貿易政策，受害的並非只有香港一方，具體影響視乎美方的實際做法。

他又說，過去兩年中美發生貿易摩擦，香港與兩國經貿減少，因而受到衝擊。美國去年經香港貿易順差按年減少50億美元（約388億港元），香港直接出口到美國貿易額約4億美元（約31億港元），美國若改變貿易政策，對港出口影響將不會太大。

（港區國安法）