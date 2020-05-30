譚耀宗籲到「人大網」交意見 被質疑效用

毛孟靜：心裏有數 寫亦無人理

譚：意見整理後交常委參考

議會陣線毛孟靜稱，對在網上表達國安法意見「不能想像」，「大家心裏有數，寫了亦無人理睬」，強調應回應港人在當中不被諮詢的質疑，因一般法例應有公眾諮詢、專業團體給予意見，但現時都沒有。

譚耀宗及港區全國人大代表團長馬逢國等昨召開記者會。譚耀宗說會反映港人憂慮，令其他常委明白。他又說，在中國人大網就法律草案提交意見後，網頁會統計有幾多人參與、表達了多少項意見，意見經整理後會交予各常委參考。

徵求意見欄未見「港區國安法」

記者昨瀏覽中國人大網，見主頁有「法律草案徵求意見」欄目，而正徵求意見的草案暫未見「港區國安法」，可提交意見的時間約為個半月，提交意見前可留下姓名、電郵和電話號碼。記者進入就《公職人員政務處分法（草案二次審議稿）》提意見的頁面，意見書字數限制為1500字。譚耀宗回覆查詢稱，「港區國安法」只是剛通過決定，他相信人大網很快會開放蒐集意見。

行會成員、資深大律師湯家驊昨接受港台《千禧年代》訪問，被問到「港區國安法」針對顛覆國家政權行為和活動的範圍，他認為如果提出要求「林鄭月娥下台」等口號，或支聯會提出「結束一黨專政」，不涉及暴力、組織和行動綱領，則不應視為刑事行為，因為這是言論自由。談及《零八憲章》起草人之一、已故諾貝爾和平獎得主劉曉波，生前因顛覆國家政權被定罪，湯認為內地與香港制度不同，此是一國兩制的分別。

（港區國安法）