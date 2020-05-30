公安部長：指導支持港警止暴制亂 泛民憂成警隊上司隨時指揮

本報昨向警方查詢公安部長由何時開始指導警方、公安部長指令及權力是否會凌駕警務處長，政府發言人回覆時沒正面回應，重申警方將繼續按照特區法律，充分履行職責，秉公執法，竭力維護國家安全，確保香港安全穩定。

國務委員、公安部黨委書記兼部長趙克志周四（28日）主持公安部黨委擴大會議時，談及全國人大會議通過制訂「港區國安法」的決定，形容「意義重大而深遠」。他說，各級公安機關要「嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力滲透顛覆搗亂破壞活動」，堅決捍衛國家政治安全，並要認真學習貫徹港區國安法，「全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，堅決維護香港安全穩定」。

對於公安部長用上「指導」一詞，議會陣線立法會議員毛孟靜稱「感到非常不安，亦有疑竇」，認為是港區國安法定立後「衍生的新權力」，意味公安部日後會成為香港警隊的上司，可隨時指揮、命令警隊，例如指示執行政治任務。

葉劉：內地有權指導港警 料非指揮

民主黨涂謹申認為，公安部長宣稱要指導香港警隊，「已不再遮掩」，目的是要「震懾香港」。他批評做法沒遵守一國兩制，本港有自己一套法律體系及原則，與內地完全不同，憂慮長遠本港警隊執法只會「愈來愈似內地公安」。

新民黨主席、前保安局長葉劉淑儀認為，中國是主權國，絕對有權指導香港警隊，並認為指導是「好正常」，是給予意見、交流經驗，並非直接指揮香港警隊，強調各地執法機構日常也會有交流。她認為尤其過去一年香港面對非常多暴力示威，警隊面對很大困難，公安部作指導也很正常，毋須太敏感。

紀律部隊首長紛撐立法

入境處：防可疑者入港

另外，內地官媒中央電視台訪問律政司長鄭若驊、警務處長鄧炳強和另外多個紀律部隊的首長，各人齊撐港區國安法。其中鄧炳強稱現時香港在維護國家安全上有缺口，立法可有效防範和遏制危害國家安全及組織恐怖主義破壞行為的活動。他說警方對於激進暴力分子只有一句話，「就是將他們繩之於法」。

入境處署理處長區嘉宏在訪問中說會配合並把關：「必須防止不受歡迎、訪港目的有可疑的人士伺機進入香港。」海關關長鄧以海表示會與其他紀律部隊共同守護香港。懲教署長胡英明稱人大立法能迎頭痛擊「犯罪亂港」分子。消防處長梁偉雄說相信立法可打擊暴力行為及恐怖主義。

（港區國安法）