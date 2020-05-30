否認央視指控 葉建源：向來不贊成港獨

教協：抹黑教界 葉：澄清非為割席

全國人大會議最近通過訂立「港區國安法」的《決定》。葉建源說，教協的回應與「港區國安法」無關，他一直不贊成港獨。他說央視節目會在本港電視台播出，認為有需要澄清，以正視聽。紀錄片批評教協上年發起反修例示威，葉建源說，《基本法》保障遊行自由，就算日後實施「港區國安法」，有需要時教協仍會舉辦遊行。

《另一個香港》第二集末段稱葉建源「表態支持中學生在校園內宣揚港獨」，而教協發起反修例遊行，煽動學界到維園示威。節目又稱，教協曾出版有關佔中的教材，「鼓吹公民抗命」。教協昨回應稱，教協屬教師組織，不會直接聯絡學生出席活動，而片中提及的遊行，地點實為遮打花園，而非維園。教協又稱，遭節目批評的教材清楚列明，目的不在鼓勵學生參與佔中，只為他們更認識社會爭議題目。教協又表示，葉建源曾多次公開表示不贊成「港獨」，更不同意教師向中學生灌輸包括「港獨」在內的特定政治立場。

（港區國安法）