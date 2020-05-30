李柱銘憂美制裁無幫助反傷港 稱獨立議題羅曼蒂克但危險 籲思考代價

李柱銘昨於商台節目上談到美國有可能制裁香港，他稱此舉會傷害香港，「想深一層，如只出這招（制裁）或用馬格尼茨基法案，處罰官員、不讓人去美國的懲罰，最終是想怎樣？」反問如制裁未能令香港變回港人治港，有何作用。至於英國應否擴闊BNO權利，他稱英國有責任，但反問若年輕人、中年人都離開香港，「有人沒有條件離開，要怎樣處理？」他自言現時仍僅持BNO及特區護照，故意不申請外國居留權，縱使1980年代初曾思考移民，但「過不到自己一關」、「香港最艱難的時候你走了？」

稱鄧小平的一國兩制才是解決方法

李柱銘說，對人大通過訂立港區國安法不感出奇，因2014年《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書已稱中共有全面管治權，「現時是落實新政策、完全背離聯合聲明」。他說，港獨議題是羅曼蒂克，但同時危險，要思考付出的代價，以及是否有成功的機會。他稱同情年輕人，「但最不喜歡有些人，多數不是年輕人，鼓勵別人搞革命，自己卻不出頭」。李柱銘接受本報查詢時不願透露所指何人，強調如回歸後有民主、中共不干預香港，不會有人談港獨。他強調只會向外國分析香港實情，不會建議措施，認為最重要是香港長遠利益，若只是懲罰，長遠未能幫到香港解決問題，而「最正宗」是走回鄧小平提出的一國兩制。他說，現時多國已明白香港問題，亦很緊張，「這樣的情况，我們不需要用武力」，認為如暴力「得人驚」，共產黨易有藉口指控示威者為恐怖分子，國際社會難協助。

公民黨：若無追溯力 立法日起睇例做

公民黨昨擺街站宣傳反對港區國安法，主席梁家傑稱港人仍然頑強，寄語港人「咬緊牙關」，他不會相信港澳辦主任夏寶龍稱只影響一小撮人，「同一群人騙了我們太多次」。被問到會否擔心公民黨被取締或自身安全，他說擔憂亦無辦法，現為歷史轉捩點，「在歷史洪流中，一個政黨、一個人，何足掛齒」。至於有何準備，他稱若國安法有追溯力，「說什麼都無用」，但若無追溯力，會由立法當日開始「睇住條law（法例）來做」，但不會不發聲。

中聯辦：支持特首履行國安義務

中聯辦昨在網上發稿，發言人稱國安法「得到各界擁護和支持」，並表明「堅定支持行政長官和特區政府履行維護國家安全義務」。發言人又提出中國政府三個堅定不移：維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移；貫徹一國兩制方針的決心堅定不移；反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

明報記者

（港區國安法）