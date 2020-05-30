美國激烈多國歸邊 歐盟兩陣間找位置

英媒：英拋「民主十國」構思 避5G依賴中國

另邊廂，《泰晤士報》引述消息，稱英國政府正尋求建立「民主十國」（D10）同盟，作為5G設備及其他科技的另一供應池，以避免依賴中國。報道稱英方已向華府拋出構思，D10成員包括七大工業國（G7，即英、美、法、德、意大利、加拿大和日本）再加澳洲、韓國和印度。約翰遜政府此前有意容許華為供應5G非核心設備，惹來特朗普政府強力施壓，但在疫情過後，英方似有改變主意。

歐盟昨表明制裁不能解決問題，態度似較溫和。中大社會科學院全球研究學系兼任講師陳偉信解釋，歐盟對華政策須調和27成員國的意見，其機制缺乏有效制裁工具，不像華府打關稅戰背後的基礎是美元霸權。

但他認為，歐盟近年對華態度實已轉趨強硬，例如去年改將中國定義為「體制競爭對手」（systemic rival），背後部分原因與中國未能充分履行開放貿易承諾有關；這次在港區國安法用上「重大憂慮」（grave concern）字眼，也是歷來涉港問題上最嚴肅字眼。去年8月反修例示威時，歐盟用的是「令人極度擔心」（extremely worrying）的較輕字眼。

陳偉信續說，歐盟希望在中美衝突之際，找到自己在國際舞台上的位置；而且歐洲多國討厭目前特朗普治下「橫衝直撞」和單邊主義的美國，某程度上甚至多於中國，加上歐盟向來重視多邊主義和以規則為本的行事方式，跟特朗普政府格格不入。

明報記者

（港區國安法）