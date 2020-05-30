質疑中方立法嚴重損一國兩制 歐盟：制裁無助解決問題

指不符國際承諾 「重大憂慮」

一國提出制裁

博雷利昨在記者會上明言歐盟無意制裁中國，「我不認為制裁是解決對華問題的方式」。他表示，只有一個成員國提出制裁選項，但未說是哪一國，又重申不會取消9月在德國萊比錫舉行的歐盟—中國峰會。

這次歐盟外長會議原定商討對華政策，為6月在英國倫敦舉行的中歐企業家峰會和9月歐盟—中國峰會作準備，但因「港區國安法」爭議令焦點轉向香港。會後博雷利正式代表歐盟發表聲明，形容歐盟對中方「在5月28日的動作」（即全國人大通過授權人大常委會制訂港區國安法）表達「重大憂慮」，質疑此舉「不符合其國際承諾（1984年《中英聯合聲明》）和香港《基本法》」，恐怕會嚴重損害一國兩制原則和香港的高度自治。

談到中歐關係時，博雷利強調歐盟跟中國的關係是基於「相互尊重和信任」，但中國立港區國安法的決定令人懷疑中國對國際承諾的信守，會繼續在與中國的對話中提出這問題。博雷利亦提到，跟中國就歐洲企業進入中國市場問題未有進展。路透社引述3名歐洲外交官稱，中國未有按承諾增加歐洲企業進入中國市場，令歐盟愈來愈不滿。

德外長：港高度自治不得受侵蝕

在野黨轟無實際行動

德國外長馬斯同日較早前先發聲明，稱同意歐盟所指，香港的高度自治不得受到侵蝕，期望法治原則得到捍衛。但德國在野政黨並不收貨，自民黨國會議員拉姆茲多夫批評馬斯只發聲明卻無實際行動，連召見大使都沒有，又敦促總理默克爾取消歐盟—中國峰會。綠黨人權事務發言人則指摘馬斯「背叛香港民主運動」，敦促默克爾和馬斯「明確表態」。

另外，英國首相府發言人昨日再發聲，敦促中方重新考慮港區國安法的立法事宜，希望中方仔細聆聽他們公開和私下提出的理據。

（港區國安法）