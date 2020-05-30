趙立堅：美在港有重要利益 奉勸認清形勢

英擬延BNO免簽逗留 未有續證者適用

在外交部例行記者會上，發言人趙立堅（圖）被問到美國將公布涉港的措施時表示，香港是美國工商界投資運營的重要地區，美國在香港有8.5萬名公民，1300多家企業，近300個地區總部和400多個地區辦公室；幾乎所有美國主要金融企業都在香港營運，美國對香港貿易順差在過去10年間累計達2970億美元（2.3萬億港元），位列美國全球貿易伙伴首位。他警告，「美國在香港有重要利益，我們奉勸美方認清形勢，停止干涉香港事務和中國內政，如果美方執意損害中方利益，中方必將採取一切必要措施堅決回擊」。

稱中英備忘錄允不予港人居英權 中方嚴正交涉

英、美、澳洲和加拿大日前發表聯合聲明，對人大決定「深表擔憂」，英外相藍韜文也表示，考慮允許30萬香港持有英國國民（海外）護照（BNO）的人，免簽逗留英國一年。《金融時報》報道，英國內政部周五表示，此承諾不僅限於現有BNO持有人，亦適用於現居香港合乎申請BNO資格者，即約290萬人。

趙立堅表示已向相關國家提出嚴正交涉，又稱英方曾與中方互換備忘錄，承諾不給予持有BNO的香港中國公民在英居留權；全國人大對中國國籍法在香港實施的幾個問題解釋中也指出，無論持有英國屬土公民護照或英國國民（海外）護照的港人，都是中國公民。「如果英方執意單方面改變有關做法，不僅違背自身利益和承諾，也違反國際法和國際關係基本準則，我們對此堅決反對，並保留採取相應措施的權利。」

針對美國要求安理會就「港區國安法」透過視像舉行非正式會議，趙立堅表示，美方做法完全是無理取鬧，強調香港是中國的一個特別行政區，直轄中國中央人民政府，安理會的職責是維護國際和平與安全，香港國家安全立法問題根本不屬安理會職責範圍，堅決反對美方做法。

（綜合報道）

（港區國安法）