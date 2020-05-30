美領事：對華措施盡力不礙港人 圖改北京對港行為 劉兆佳：不會影響決定

至本報今凌晨2時30分截稿，美國總統特朗普仍未有公布。彭博社在記者會前引述消息報道，特朗普曾討論以制裁及貿易政策手段針對中國金融業，以報復中國訂立港區國安法。報道表示，美國亦可能對中國旅客實施簽證限制，又稱公布的金融制裁會有針對性，令美國有空間在有需要時升級。消息人士稱，制訂制裁的白宮官員對制裁可能影響環球金融市場及北京報復保持警惕。

《華爾街日報》則引述官員及知情人士報道，特朗普預計會宣布取消部分中國研究生及研究員簽證，亦會回應中國對香港的行動。

特朗普約翰遜通電話討論國安法

特朗普周五亦和英國首相約翰遜通電話，約翰遜辦公室通話後發表聲明，表示兩人討論到中國立港區國安法問題，認為有關行為違反《中英聯合聲明》及一國兩制。英美兩國周五在聯合國會議上提出香港問題，促中國停一停，反省港區國安法引起的「嚴重及合理的關切」。

稱《香港政策法》為令中國似香港 不幸相反

史墨客昨表示，美國留意到香港高度自治被急速蠶食，訂立港區國安法只是中國破壞香港自治和自由的行動之一。他稱國務卿蓬佩奧向國會提交報告，認證香港不再擁有高度自治後，將由白宮決定採取什麼措施回應。史墨客表示，有關措施將「盡量針對性以改變（北京對香港）的行為，而美國會盡力保證港人不會受影響」，強調美方行動只有一個簡單信息，「讓香港繼續是香港（let Hong Kong be Hong Kong）」。

他表示，美國國會在香港回歸前通過立法（《美國—香港政策法》），保障香港高度自治，目的是希望中國愈來愈似香港，但不幸是見到中國極力令香港愈來愈似中國。

史墨客沒透露美國將採取的措施是否涉及制裁，強調美方的關注是維持香港高度自治，並與港人同行，稱美國支持香港享有高度自治的立場是堅定而一致。但他強調，美國承認香港是中國一部分，亦無意破壞香港社會穩定。

白宮經濟顧問：貿易金融或視港如中國

白宮經濟顧問庫德洛接受美國財經新聞網站（CNBC）訪問形容，美國可能要在貿易和其他金融事項方面，把香港當成中國看待，這將涉及關稅、企業上市及金融透明度等事宜，針對訂立「港區國安法」，他形容：「中國做了很大的錯誤。」

劉兆佳：美沒代價低成效大措施

北京已計算美國因素

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱「美國做什麼都無用」，但礙於美國制定的《美國—香港政策法》，特朗普必須採取行動回應美國國內的反華情緒，並藉此在今年舉行的大選尋求連任。他說特朗普需同時考慮美國商界在港利益、中國會採取什麼反制措施等，「美國要代價低、打擊中國的收效大，一招（措施）都沒有」。

劉認為，最有效打擊中國或香港的「核彈」是從金融着手，但此舉同時影響美國金融機構利益，他估計美國或會禁止科技技術出口香港，及不再承認香港的單獨關稅區地位。至於中國會否因應美國措施而加強對香港控制，劉認為中央決定訂立「港區國安法」時，已計算美國因素在內，並已估計對方的回應不會超越中方底線。

麥萃才：貿易金融雙邊 美措施俱損自身

浸大財務及決策系副教授麥萃才說，不影響香港人的貿易手段，美國很大可能就是再收緊關稅，但美國企業是否同意又是另一回事；金融手段的話，限制香港銀行的美元結算，或收緊中資股美國上市條件等等都有可能。他又說貿易與金融都是雙邊的，香港的金融專業、離岸人民幣規模等，都與環球經濟息息相關，故美國任何措施，對其本身都會造成一定損失。

明報記者

（港區國安法）

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