前日三罷396人被捕 最小12歲 四成為學生

警方稱，前日在全港多區拘捕234男及162女，年齡介乎12至70歲，包括180名來自60間院校的學生，當中80人未成年。警方於昨日凌晨3時許，拘捕一名12歲女童及一名13歲男童，兩人被指向上水新運路投擲單車及石頭，堵塞交通，涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，案件由大埔警區刑事調查隊第七隊跟進。另外，一名14歲少年在油麻地新填地街及咸美頓街交界，手持一支裝有鐵釘的木棍，警方截查後在其背包搜獲汽油彈及鐵釘等武器，以涉嫌藏有攻擊性武器將他拘捕。經調查後，警方懷疑他亦與5月10日另一宗發生在油麻地區的閉路電視刑事毁壞案有關。

公務員被捕 政府稱不縱容 未透露人數部門

公務員圈子昨流傳有公務員被捕，本報曾向個別政府部門查詢，政府發言人統一回應稱，對於有個別公務員於前日涉嫌違反法律被警方拘捕，政府表示關注，並強調公務員與其他市民一樣，必須遵守法例，政府絕不容許及不會縱容公務員違反法律。回應未有透露涉及多少公務員及哪些部門。

16歲學生稱溫習後回家被捕

指警小組形式錄口供 囑「無問題就簽名」

近400名被捕者分別送往北角警署、香港仔警署及紅磡警署等，大批家屬在警署外通宵守候。16歲李同學前晚於旺角朗豪坊外被捕，至凌晨2時許由友人保釋離開紅磡警署。他稱自己居於朗豪坊附近，昨晚帶同課本和手提電話，獨自到朗豪坊一間餐廳用膳及以電話網上學習，回家途中在商場外突見有人跑走，他混亂中跟隨人群跑，即被其他防暴警指令面壁拘捕。他形容警署內警員以小組形式向被捕人錄口供，並在其口供紙上寫上「懷疑非法集結」及「懷疑堵路」，未有問他在該地方出現的原因，便囑他「無問題就簽名」。

家屬張太（化名）在北角警署外指出，兒子前日下午返回學校，路經銅鑼灣希慎廣場時遭警方包圍拘捕。張太與丈夫前日4時許到達北角警署了解，至昨日凌晨零時許才能送食物進警署。張太說，知悉兒子被捕後很不開心、「個人會震」。她哽咽說，兒子乖巧，前日只是路經上址，「點解喺呢個時代，喺咁樣嘅香港，行過都會畀人拉呢？」她今日親手炮製了3個素菜飯盒準備送入警署給吃素的兒子。

楊小姐的朋友昨午於銅鑼灣希慎廣場外被捕。她表示，擔心朋友在警署內情况，後來收到朋友電話，「聽把聲都OK，都安心咗」。她形容警方昨午大規模圍捕市民是濫捕。

（港區國安法）