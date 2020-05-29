中小企聯合會主席：後續間接影響深遠

憂被踢出世貿 衝擊不止限於美國

劉達邦稱，如果美國之後在WTO提出亦要取消香港成員待遇，那麼對香港外貿衝擊便不止限於美國，到時香港在國際貿易上不再是單獨地位，很多優惠待遇都會失去，「屆時made in HK已再沒意義」。

劉達邦又指出，日後與美國客戶的生意往來也可能變得較困難，例如銀行交易轉帳要審查資金、簽證、商界交流合作等亦可能受阻撓，高科技技術及學術交流也會有影響，或拖慢香港科研步伐。此外，美國早前已阻止退休基金投資中資股，如要制裁香港，也大可以收緊或禁止基金投資與香港有關的股票或其他金融產品。

去年因應中美貿易摩擦，而將部分生產線從內地遷回香港的高端石英儀器設備研製商香港晶體，行政總裁李錦雄表示，理論上看會令香港生產線也受影響，因不再可免關稅，實際上公司目前本地生產的產品沒有出口到美國，而之後推出的新產品雖有美國客戶，主要市場並不在美國。李錦雄亦認為，只要產品獨特及有技術含量，在有需要情况下，美國客戶亦不會不買，因此會留意事態發展，惟目前未需擔心。

（港區國安法）