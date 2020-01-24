市場憂美衝擊聯匯 分析：會兩敗俱傷 可限港機構與SWIFT交易 曾用制裁伊朗

港匯昨表現平穩，截至昨晚9時45分報7.7527，處於聯繫匯率間接近強方的水平。恒生指數昨日午後最多跌522點，但其後迅速收復大部分失地，跌幅一度收窄至僅40點，收市報23132點，跌168點，主板成交增至1327億元。截至昨晚9時45分，恒指夜期報22892點，低水241點。

美媒：限金管局獲美元 「是極端選項」

或引發港廣泛資金外逃

美國財經網站MarketWatch昨引述英國Enodo Economics首席經濟師Diana Choyleva指出，《美國－香港政策法》列明港元可以自由兌換美元，但如果美國採取行動，限制香港金管局獲得美元的資金，「那將是一個極端的選項」，這可能破壞整個地區的銀行業、航運業和物流業，同時引發廣泛的資本外逃。

衝擊聯匯損在港美資機構

有不願具名的業內人士向本報表示，如果SWIFT（環球銀行金融電信協會）受美國壓力，切斷和香港金融機構的美元交易，的確可以切斷聯繫匯率，不過這是一個極端的做法，不但美元在國際使用份額會受影響，亦會嚴重損害在港美資機構的利益，可謂兩敗俱傷。

該業內人士指出，SWIFT是銀行間的溝通系統，經SWIFT平台可更快捷和標準化地交易。過去美國也曾出此手段，不過是應用在伊朗身上，2018年11月美國宣布禁止伊朗金融機構接入SWIFT，大為限制伊朗使用美元進行交易。

早前港匯波動，金管局在本周二曾致函業界安撫市場信心，信件提到目前本港外匯儲備規模達4400多億美元，相當於貨幣基礎兩倍多，認為聯匯制度經得起考驗。

金管局消息：貨幣掛鈎美元毋須美批准

按金管局的聯繫匯率機制，若資金流走，令港匯轉弱至7.85港元兌1美元的弱方兌換保證水平，金管局隨時準備向銀行買入港元、沽出美元，以穩定匯價。而外匯儲備及貨幣基礎，就是用以支持聯繫匯率的工具。

金管局消息人士在前晚蓬佩奧發言前指出，聯緊匯率制度在1983年實施，比美國在1992年通過美國香港政策法更早，並不存在需要美國方面批准的問題，而環顧世界各地不同貨幣體制，會否及如何與國際貨幣掛鈎，亦皆由當地政府自行決定。

（港區國安法）