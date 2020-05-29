戴耀廷：攬炒提前到 35+意義改 料最壞情况泛民領袖被捕 街頭續抗爭血腥鎮壓

港已跳崖 接得住國際出招死裏逃生

戴耀廷指出， 35+旨在取得立法會主導權，動用立法會否決權，逼政府使用更狠辣的權力「攬炒」，惟他認為國安法下已提前「攬炒」，即使過去民主派中仍有人對「攬炒」遲疑，現時亦不用選擇，香港已跳出懸崖，「現在已飛了下去，就看國際社會出什麼招，然後我們能不能接得住，可以死裏逃生」。他認為香港與中國強弱太懸殊，需依靠國際社會才能帶來轉機，而香港是中國與西方角力之間的棋子。

料港必會受苦 捱多久看國際施壓力度

戴耀廷認為，香港必會受苦，至於要「捱多久」，則要視乎國際社會向中國施加多大的壓力，以影響中國內部經濟；若中共「頂得住」或國際社會制裁有限度，港人或要「捱更耐」。

稱倘有追溯力 被捕「冇得走」

被問到會否擔心在國安法下被捕，戴耀廷稱，「如果國安條例有追溯力，咁我冇得走啦，但如果冇追溯力我咪收聲囉，唔講一啲會踩界嘅嘢」。他認為港人以後可有更聰明的方法，若「光復香港，時代革命」被禁，便會有第二句口號，只要心不死，就有方法延續。戴相信，國安法生效後，港人或會有一段時間感鬱結，如雨傘運動後陷入低潮，但認為大家心中仍然有氣，估計下次爆發會在5年內。

35+凝聚公民社會 展現港人堅持

既然已達到「攬炒」，35+是否還需推行？戴認為，在社會陷入低潮期間，35+可凝聚公民社會，認為現時社會上的互信仍然不足，初選及投票等互動有助建立互信，若民主派最終得票率可達七成，亦能向國際社會展現港人決心與堅持。

不過，民主派參選人會否被DQ未能「入閘」仍是未知之數，戴預計，即使民主派取得議會過半，部分人也會被DQ，若最後議會內只剩10名民主派，他們要自行判斷是否願意做政治花瓶，未來制度內的抗爭已漸少，但戴認為「食得唔好嘥」，能留下就使用議會權力。

戴耀廷期望，港人應以包容及體諒的態度去看不同崗位的人，避免互相指摘，亦要減少「送頭」，估計國際社會就國安法作出的強烈反應，很快就能見到結果。

（港區國安法）