學者料多國改對港政策 梁愛詩稱兩害取其輕 鍾國斌：商界憂成中美角力犧牲品

前律政司長、基本法委員會前副主任梁愛詩表示，已預計國際會對今次中央舉措有反應，但要「兩害取其輕」。

《美國—香港政策法》在經貿、簽證、貨幣、文化教育交流等政策給予香港有別於中國內地的特殊待遇，包括視香港為單獨關稅區、容許港元與美元自由兌換、承認港府簽發的護照與旅遊證件。美國國務卿蓬佩奧日前宣布已向國會提交認證報告，不再承認香港擁有高度自治，稱香港不值得繼續享有原有華府給予的特殊待遇。

或限制進出口 收緊簽證影響升學

經濟學者、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指出，舉動反映美國已視香港「不再是特區，已是一個內地城市」，影響香港國際形象，料美國盟友或會相繼改變對港政策。他指出，一旦香港被取消單獨關稅區地位，預料美國會向香港徵收與內地相同的關稅、實施更多進出口等限制，亦相信會影響科技產品進出口。

關焯照指出，美國給予香港的特殊待遇範疇甚多，除經貿政策，一旦簽證待遇收緊，會影響商業、升學等，窒礙中美生意交流，料種種因素會令企業考慮將總部或生產基地遷至其他地方，或不會來港營商。他說，如取消多項特殊待遇，例如經貿、貨幣等多方面，長遠或令香港失去國際金融中心地位。

紡織及製衣界立法會議員、自由黨黨魁鍾國斌表示，目前未知細節，難評論對港影響，但強調美國是香港第二大貿易伙伴，若美國有任何制裁行動，會對未來商界投資及運作影響很大，亦對本港經濟有很大打擊。他說在中美角力下，商界擔憂香港或成犧牲品，又批評美國口頭上支持香港發展民主，但行動上卻制裁香港。

吳宏斌：港商較少出口美國 影響不大

中華廠商聯合會會長吳宏斌則認為，即使美國取消本港單獨關稅區地位，但一向本港採購美國產品多於出口產品至美國，相信對本地廠家影響不大；又表示自中美貿易戰後，美國向中方實施額外關稅，部分企業已遷至海外設廠。

梁：如社會不穩 也不會有外來投資

前律政司長、基本法委員會前副主任梁愛詩稱，已預計國際會對今次中央舉措有反應，但「兩害取其輕」，稱如國家安全受危害，相信社會不穩定時，也不會有外資來投資，令本地經濟難發展，形容港區國安法立法勢在必行。

明報記者

（港區國安法）