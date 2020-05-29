「和你lunch」百人叫口號 70防暴戒備

昨日1時許，逾百人抵達中環置地廣場中庭聚集，其間高叫「光復香港 時代革命」等口號，部分人手持「香港獨立」橫額，以及在商場地上展示文宣，商場保安員則手持防疫告示巡邏。70多名防暴警於置地廣場外圍戒備。聚集的群眾於下午2時前散去，防暴警於商場外未有截查任何人。

白領：中國唔搞我哋 唔會咁大反抗

於中環寫字樓工作的Richard（化名）手持「香港獨立」旗幟到場。他認為中國近年正蠶食香港基石，「唔知有乜方法阻止到」。他表示，用一小時午飯時間參與活動，是站出來做自己應該做的事。他又說，港人示威遊行目的是想香港好，而非特首所指的反國家、支持暴力，「你睇香港一直係為中國搵緊錢，你唔搞我哋香港，我哋係唔會咁大反抗」。對於近日不斷出現移民聲音，Richard認為，「香港係我屋企，無理由我哋畀人入侵我要走」。

就讀港島區中學的中三陳同學（化名），中午放學後到場表達「五大訴求 缺一不可」、「香港獨立」訴求，並說要追究警暴。他留意到前日有大批年輕人被捕，「感覺我要做番啲嘢」。

（港區國安法）