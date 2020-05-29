受台庇護「勇武」：台沒欠香港什麼

中央社報道，港澳條例第18條規定，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。王定宇指出，港人投資移民台灣的門檻是600萬元新台幣（約155萬港元），但絕大多數需要幫助的香港抗爭者並不符合此資格，因此援引港澳條例第18條協助勇武派，目前建立的是非官方渠道，不方便透露細節。

問怕「警暴」否 青年：更怕沒自由

蒙面出席記者會的該名勇武派青年透露，他去年12月與所處勇武小隊6名成員抵台，稱港澳條例已經「救我們很多」，台灣政府有為他們的生活、就學、居留等提供足夠協助，「我們現在是留在這裏的客人」，要尊重台灣的規定，沒想過要更多資源；他強調，台灣沒有欠香港什麼，因這次抗爭是為香港，而不是為台灣。被問到是否害怕香港警察暴力時，他說：「我更害怕沒有自由。」

（港區國安法）