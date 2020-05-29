蔡英文：與國際伙伴合作 不坐視港倒退 國台辦批援助專案 台獨港獨勾連

蔡英文在facebook發出標籤為「#自由的台灣撐香港的自由」的貼文，稱港區國安法大幅壓縮香港言論自由和司法獨立，立法院昨討論，朝野立委都有共識，要對北京當局提出譴責，她說，「隨着中國打破『50年不變』的承諾，香港的情勢惡化，也對區域的和平穩定造成衝擊。台灣有責任與國際民主陣營的伙伴們攜手合作，持續撐香港、撐港人，我們不會坐視民主、自由、人權在香港倒退」。

陸委會斥罔顧民意 強渡關山

中央社報道，陸委會發新聞稿稱中共罔顧民意、強渡關山的蠻橫作法，嚴重傷害香港民主自由及法治，政府予以強烈譴責，並指中共對港事務的處理態度，不僅攸關港人福祉，更牽涉兩岸心理距離，以及亞太地區繁榮穩定。陸委會強調，「沉默的代價，將是縱容集權專制政權，肆無忌憚蠶食鯨吞得來不易的民主與人權。面對香港變局，台灣不能置若罔聞」。

陳明通昨在立法院內政委員會透露，香港人道援助行動專案將在一周內完成，預計由台港經濟文化合作策進會執行整合。他提到4個原則，包括「政府主導、陸委會跨部會整合、政府成立法人機構執行整合民間跨部門的公私協力、政府編列預算挹注經費」，以實現「居留、安置、照顧」三大目標。《聯合報》報道，國民黨籍立委陳玉珍向陳明通質詢，反修例運動後申請赴台獲批港人數量，陳僅稱「有一定的數字」，多於台灣人權促進會所講的20多人，但拒公布實際數據。

另外，台立法院長游錫堃昨午召集民進黨、國民黨、時代力量、台灣民眾黨4黨協商，預計今日發表共同聲明。民進黨將整合黨內相關部門組成「香港情勢因應小組」，「與台灣民間和香港朋友保持溝通」，協助政府完善人道救援機制。

游錫堃召藍綠4黨協商

料發共同聲明

新華社報道，國台辦發言人馬曉光昨針對台灣「救援行動」回應查詢指，香港的繁榮穩定不容任何分裂勢力干擾破壞，批評台獨和港獨勢力相互勾連，圖謀搞亂香港、分裂祖國，警告民進黨當局停止趁火打劫，撥弄是非，「引黑暴勢力入台只會禍及台灣民眾，搬起石頭砸自己的腳」。

（港區國安法）