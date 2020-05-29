彭定康不認同制裁港 促集中精力應對北京

英外相：研增BNO逗留期 為公民權鋪路

彭定康昨接受港台訪問時表示，《國安法》重創一國兩制，令一國兩制岌岌可危，但他不認同美國採取會影響香港的經濟制裁，認為應集中精力應對北京。他希望可以找到不會傷害香港的方式處理此事，例如在下月的G7峰會，香港不僅要成為議程，還要成為焦點，讓各國找出一個更強硬的方法應對北京。

彭定康說，並非認為香港不需要國家安全法例，但即使立法，都應該經香港立法會討論，因屬香港自治範疇，亦要確保法例符合《公民權利和政治權利國際公約》，他質疑若港府認為國安法沒有問題，為何不能在香港討論，如要講清楚日後還能不能悼念六四。

日外務省速表態「憂慮」 召華大使解釋

日本外務省昨在人大通過港區國安法立法後數分鐘便發表聲明，對有關決定表示「深切憂慮」，甚至傳召中國駐日大使孔鉉佑表達立場，路透社形容有關做法罕見。外務省聲明稱，香港是日本極為重要的伙伴，跟日本有緊密經濟聯繫及人際交流，日本一直認為香港在一國兩制下維持其自由與開放體系非常重要。聲明又稱，日本已向中國表達看法，會繼續留意香港的發展，日本會跟其他國家合作，作出合適的應對。

（港區國安法）