英美澳加：違有約束力中英聯合聲明 港府：強烈反對美報告 批曲解污名化

駐港公署批美造謠誣衊

英、美、澳、加聲明，形容香港「因身為自由的堡壘而繁榮」，對北京決定在香港實施國安法「深感憂慮」，一方面質疑新立國安法會「限制港人的自由」，繼而「驟然大幅侵蝕香港的自治程度以及其賴以繁榮發展的體系」；另一方面違反「有法律約束力、在聯合國登記」的《中英聯合聲明》所賦予香港的高度自治權，削弱一國兩制，同時稱「極度憂慮」此舉會加劇香港的社會撕裂，敦促中國政府跟港府及港人合作，以找出相互可接受的調整。新西蘭副總理兼外長彼得斯亦發表聲明，重申對港區國安法問題的「深切憂慮」。

路透獲報告文本：重新認證機會暫渺

蓬佩奧周三（27日）稱已按1992年〈美國-香港政策法〉規定向國會提交認證報告，表明香港已不再擁有高度自治，不再值得華府給予跟內地作差別區分的特殊待遇。路透社取得報告文本，顯示蓬佩奧稱希望將來某個時候可重新認證香港擁有足夠的自治程度，以重新值得特殊待遇，然而「基於現時情况，發生機會渺茫（remote）」。

路透紐時消息：

美擬撤港關稅優惠 看齊內地

外界關注華府下一步動作。路透社和《紐約時報》分別引述消息人士指，特朗普政府正考慮中止香港的關稅優惠，改為跟內地看齊。路透社指華府尚未作最終決定，但措施嚴厲程度視乎北京如何落實港區國安法。報道指暫不肯定總統特朗普是否準備好動用「核選項」，即取消香港「單獨關稅區」地位，但引述知情人士指，特朗普政府正考慮中止美國給予香港的出口關稅優惠，令相關稅率跟內地看齊，但也可能選擇針對參與執行港區國安法的中方官員、政府單位及企業。《紐時》則稱，其他適用於中國內地的貿易限制，例如出於國安或人權考慮而禁止或限制美國企業向內地企業出售產品等，或也會適用於香港。

美助卿：力保港人不受負面影響

主管範圍覆蓋香港的美國助理國務卿史達偉（David R. Stilwell）稱華府有不少潛在選項，但將盡力確保港人不會受到負面影響。美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）則敦促華府別急於行事，敦促各方「紓緩緊張局勢及維持香港的『一國兩制』模式」。

美擬提交安理會討論

中方否決：純屬內政

華府周三試圖將港區國安法問題提交聯合國安理會討論，但被中方否決。美國駐聯合國代表團發表聲明稱，事件屬「全球緊急憂慮，牽連國際和平安全」，故值得安理會即時關注。中國駐聯合國大使張軍在Twitter反擊稱，港區國安法立法純屬中國內政，跟安理會權限無關。

港府今凌晨發出新聞稿表示，強烈反對美國國務院按《美國─香港政策法》提交的報告內以偏概全的言論，「這些言論曲解香港特區和中央的憲制關係，將香港落實『一國兩制』污名化……干預香港特區的內部事務」。至於有指美國或取消香港的「特別地位」或特殊待遇，政府發言人指出，香港的「單獨關稅區地位」由《基本法》賦予，作為世貿組織單獨成員，期望得到公平對待。

明報記者

（港區國安法）