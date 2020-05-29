大專學生會聯合聲明「警告中共」 中大生擬校內遊行

facebook專頁CUHK Secrets前晚（27日）有人發起名為「力抗極權赤化滅聲 堅持抗爭誓守我城」的中大學界遊行，計劃下周日下午1時半至4時在校內集會及遊行，稱為反送中運動一周年的「前哨禮」，並提出4項訴求，包括反對政治逼害；要求校方聆聽同學訴求，如保障被捕同學學位等。

中大學生會臨時行政委員會主席蘇浚鋒稱，臨政會沒有學生民意授權，不會認可或宣傳有關活動，但身邊同學擔心「二橋事件」重演，周日校內亦無校方成員，身邊不少同學反對行動。翻查校網，中大自去年實施校園出入管制，師生進校須出示「中大通」，校友則須出示校友圖書證或信用卡以證明身分。

恒大：護言論自由 無政治立場

另外，《大公報》連日來促大學就「港區國安法」表態，繼樹仁大學前晚於校網張貼聲明，香港恒生大學昨日回覆稱，校方沒有政治立場，大學守護學術及言論自由，又稱「鑑於個人意見易被誤解為院校立場 ，校長不擬就政治議題發表個人意見」。11間大專院校學生會及臨時行政委員會昨則發表聯合聲明，稱中共繞過香港立法程序將「港區國安法」列入《基本法》附件三，公然違背「港人治港」、「高度自治」的承諾，予以強烈譴責，並「警告中共」，強立惡法定會招致港人反撲，自由世界決不會對此坐視不理。

（港區國安法）